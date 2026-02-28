مباريات الأمس
إعلان

تغييران.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة زد في الدوري المصري

كتب-مراسل مصراوي:

12:23 م 28/02/2026 تعديل في 01:39 م
    مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة زد بالدوري اليوم السبت (1)
    لاعبي النادي الأهلي خلال الاحتفال بهدف مروان عثمان في مباراة سموحة (1)
    ثنائي الأهلي مروان عثمان ومحمد عي بن رمضان (1)
    الأهلي

يجري الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغييرين على تشكيلته، لمواجهة زد، مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلي وزد

يستضيف الأهلي زد، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة زد

يدفع ييس توروب، بياسر إبراهيم في خط الدفاع بدلا من ياسين مرعي، بسبب إصابته، كما يعود محمد الشناوي في حراسة المرمى بدلا من مصطفى شوبير، في إطار سياسة التدوير.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان بيكهام - يوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - مروان عثمان "أوتاكا"

اقرأ أيضًا:

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي زد تشكيل الأهلي ييس توروب

إعلان

