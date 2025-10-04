مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 1
19:30

ليفربول

جميع المباريات

دعم حسين ونبذ التعصب.. لافتات جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية

كتب : محمد القرش

07:51 م 04/10/2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (4)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (5)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (6)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (7)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (1)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (3)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (8)

تصوير - أحمد مسعد

حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على دعم الفريق الأول لكرة القدم في مباراة كهرباء الإسماعيلية، التي تقام في الدوري المصري الممتاز.

ورفعت الجماهير العديد من اللافتات التي دعمت حسين الشحات، وأخرى حثت على نبذ التعصب، حيث رفع أحد المشجعين لافتة عليها صورة الشحات كُتب عليها: "كان فين هواك ياحبيبي كان فين".

ورفع آخر لافتة كُتب عليها: "بنحبك يا زيزو، إحنا التوأم مازن ومعاذ واحد أهلاوي والتاني زملكاوي، شعارنا لا للتعصب، وعايزين التيشرت بتاعك".

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي وكهرباء الإسماعيلية الأهلي أخبار الأهلي ماتش الأهلي الأهلي اليوم جماهير الأهلي

أحدث الموضوعات

أخبار

الثانوية العامة

