10 صورة من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد المقاولون العرب لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

تصوير - أحمد مسعد

حرص عدد من جماهير النادي الأهلي على دعم الفريق الأول لكرة القدم في مباراة كهرباء الإسماعيلية، التي تقام في الدوري المصري الممتاز.

ورفعت الجماهير العديد من اللافتات التي دعمت حسين الشحات، وأخرى حثت على نبذ التعصب، حيث رفع أحد المشجعين لافتة عليها صورة الشحات كُتب عليها: "كان فين هواك ياحبيبي كان فين".

ورفع آخر لافتة كُتب عليها: "بنحبك يا زيزو، إحنا التوأم مازن ومعاذ واحد أهلاوي والتاني زملكاوي، شعارنا لا للتعصب، وعايزين التيشرت بتاعك".

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

