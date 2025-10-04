جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة
كتب - محمد عبد السلام
حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك وغزل المحلة بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة في الدوري المصري.
وبهذا التعادل فرط الزمالك في استعادة صدارة الدوري المصري محققا 18 نقطة، متساويا مع المصري البورسعيدي صاحب المركز الأول متفوقا بفارق الأهداف.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- المصري - 18 نقطة
2- الزمالك - 18 نقطة
3- الأهلي - 15 نقطة
4- وادي دجلة - 15 نقطة
5- بيراميدز - 14 نقطة
6- إنبي - 14 نقطة
7- سموحة - 14 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا - 14 نقطة
9- بتروجيت - 14 نقطة
10- زد - 12 نقطة
11- الجونة - 12 نقطة
12- مودرن سبورت - 12 نقطة
13- البنك الأهلي - 11 نقطة
14- غزل المحلة - 11 نقطة
15- حرس الحدود - 11 نقاط
16- طلائع الجيش - 9 نقطة
17- الاتحاد السكندري - 8 نقاط
18- كهرباء الإسماعيلية - 8 نقاط
19- فاركو - 5 نقاط
20- المقاولون العرب - 5 نقاط
21- الإسماعيلي - 4 نقاط