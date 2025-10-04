لاعب الزمالك يسجل الهدف الأول في تاريخه بالدوري الممتاز (فيديو)

قبل دقائق من الانطلاق.. تعديل عاجل على قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

كتب - محمد القرش:

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وغزل المحلة بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد ربيع هدف تقدم الزمالك على غزل المحلة، حيث نفذ محمود بنتايك ركنية متقنة قابلها المدافع برأسية سكنت شباك عامر عامر.

ويعد هذا هو الهدف الأول في تاريخ اللاعب صاحب الـ24 عاما بالدوري المصري الممتاز.

ولعب المدافع 31 مباراة مع البنك الأهلي بجميع المسابقات على مستوى الفريق الأول، لم يسجل أي هدف قبل انضمامه للزمالك وخوض أول مباراة اليوم السبت. (وفقا لترانسفير ماركت)

