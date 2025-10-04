مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

لاعب الزمالك يسجل الهدف الأول في تاريخه بالدوري الممتاز (فيديو)

كتب : محمد القرش

06:13 م 04/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (3)
  • عرض 8 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (2)
  • عرض 8 صورة
    أحمد ربيع
  • عرض 8 صورة
    أحمد ربيع
  • عرض 8 صورة
    أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي
  • عرض 8 صورة
    الزمالك يعلن التعاقد مع أحمد ربيع
  • عرض 8 صورة
    أحمد ربيع لاعب الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد القرش:

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وغزل المحلة بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد ربيع هدف تقدم الزمالك على غزل المحلة، حيث نفذ محمود بنتايك ركنية متقنة قابلها المدافع برأسية سكنت شباك عامر عامر.

ويعد هذا هو الهدف الأول في تاريخ اللاعب صاحب الـ24 عاما بالدوري المصري الممتاز.

ولعب المدافع 31 مباراة مع البنك الأهلي بجميع المسابقات على مستوى الفريق الأول، لم يسجل أي هدف قبل انضمامه للزمالك وخوض أول مباراة اليوم السبت. (وفقا لترانسفير ماركت)

اقرأ أيضًا:

"سيطرة بيضاء وهدف".. ملخص الشوط الأول بين الزمالك وغزل المحلة

غرائب دوري السيدات.. انتهاء مباراة بعد 12 دقيقة من بدايتها

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أحمد ربيع هدف الزمالك أخبار الزمالك الزمالك وغزل المحلة نادي الزمالك مباراه الزمالك وغزل المحله

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند