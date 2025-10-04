شيّع اليوم السبت جثمان نجم الزمالك السابق نوح آدم الذي وافته المنية في وقت سابق من اليوم من مسجد الحامدية الشاذلية.

وشهدت الجنازة تواجد نجم الزمالك السابق أمير عزمي مجاهد الذي حمل الجثمان كما تواجدت ابنته ياسمين لاعبة فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك سابقًا والتي دخلت في نوبة بكاء قوية.

من هو آدم نوح ؟

آدم نوح يُعد من رموز نادي الزمالك السابقين وأحد نجومه في العصر الذهبي له بستينيات وسبعينيات الجيل الماضي.

ويعد آدم نوح سوداني الأصل لعب بصفوف الزمالك وكان ينشط في مركز الظهير الأيسر وأكمل حياته في مصر وتزوّج من شقيقة والدة لاعب الزمالك السابق أمير عزمي مجاهد.

وخاض نوح آدم بعد تجربة الزمالك تجربة في الدوري الليبي بفريقي الساحل والأخضر، ثم اختتم مسيرته في دولة الإمارات وعاد ليستقر في مصر.

