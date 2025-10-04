مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

"ظهور أمير عزمي وانهيار الابنة".. الصور الأولى من جنازة نجم الزمالك السابق نوح آدم

كتب : مصراوي

05:07 م 04/10/2025

ياسمين في جنازة والدها نوح آدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شيّع اليوم السبت جثمان نجم الزمالك السابق نوح آدم الذي وافته المنية في وقت سابق من اليوم من مسجد الحامدية الشاذلية.

وشهدت الجنازة تواجد نجم الزمالك السابق أمير عزمي مجاهد الذي حمل الجثمان كما تواجدت ابنته ياسمين لاعبة فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك سابقًا والتي دخلت في نوبة بكاء قوية.

من هو آدم نوح ؟

آدم نوح يُعد من رموز نادي الزمالك السابقين وأحد نجومه في العصر الذهبي له بستينيات وسبعينيات الجيل الماضي.

ياسمين في جنازة والدها نوح آدم (1)ياسمين في جنازة والدها نوح آدم

ويعد آدم نوح سوداني الأصل لعب بصفوف الزمالك وكان ينشط في مركز الظهير الأيسر وأكمل حياته في مصر وتزوّج من شقيقة والدة لاعب الزمالك السابق أمير عزمي مجاهد.

وخاض نوح آدم بعد تجربة الزمالك تجربة في الدوري الليبي بفريقي الساحل والأخضر، ثم اختتم مسيرته في دولة الإمارات وعاد ليستقر في مصر.

اقرأ أيضًا:
بعد عيادة رونالدو.. 5 نجوم عرب ومصريين اتجهوا لزراعة الشعر آخرهم محمد صلاح

هل اقترب الأهلي من التعاقد مع المدرب السويدي هنريك ريدستروم ؟.. مصدر يرد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وفاة آدم نوح جنازة آدم نوح آدم نوح الزمالك ياسمين آدم نوح أمير عزمي مجاهد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند