هل اقترب الأهلي من التعاقد مع المدرب السويدي هنريك ريدستروم ؟.. مصدر يرد

كتب : مصراوي

04:01 م 04/10/2025
    هنريك ريدستروم
    هنريك ريدستروم
    286
    هنريك ريدستروم

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي حقيقة اقترابهم من التعاقد مع المدير الفني السويدي السابق لنادي مالمو هنريك ريدستروم لقيادة الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

إقالة ريبيرو

الأهلي كان قد أقال ريبيرو من منصبه بعد الخسارة بهدفين نظيفين على يد بيراميدز في الدوري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن الأمر لم يرتقِ بعد لمرحلة الحسم ولكن هناك حط تفاوض تم فتحه معه.

وكانت آخر تجارب هنريك ريدستروم مع نادي مالمو في بلاده بداية من ديسمبر 2022 حتى 26 سبتمبر 2025.

اقرأ أيضًا:
ماذا قدّم عمر خضر خلال مباراة منتخب مصر و تشيلي ؟ (إحصائيات وفيديو)

هل يشارك أحمد شوبير برنامجه مع ميدو في قناة النهار؟ .. رد حاسم

"مش مسامحكوا".. اعتزال لاعب منتخب مصر للمحليين السابق محمد أشرف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هنريك ريدستروم مدرب الأهلي الأهلي

