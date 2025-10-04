قبل دقائق من الانطلاق.. تعديل عاجل على قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي حقيقة اقترابهم من التعاقد مع المدير الفني السويدي السابق لنادي مالمو هنريك ريدستروم لقيادة الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

إقالة ريبيرو

الأهلي كان قد أقال ريبيرو من منصبه بعد الخسارة بهدفين نظيفين على يد بيراميدز في الدوري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن الأمر لم يرتقِ بعد لمرحلة الحسم ولكن هناك حط تفاوض تم فتحه معه.

وكانت آخر تجارب هنريك ريدستروم مع نادي مالمو في بلاده بداية من ديسمبر 2022 حتى 26 سبتمبر 2025.

