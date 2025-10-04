مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

من الاعتراض إلى "تاج الملك".. 18 صورة ترصد المشادة الكلامية بين عمر خضر ومحمد عبدالله

كتب : هند عواد

01:23 م 04/10/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    محمد عبدالله يقفل لتنفيذ الركلة الحرة (1)
  • عرض 18 صورة
    مناوشات بين عمر خضر ومحمد عبدالله أثناء تنفيذ الركلة الحرة (6)
  • عرض 18 صورة
    عمر خضر يسجل من ركلة حرة (2)
  • عرض 18 صورة
    مناوشات بين عمر خضر ومحمد عبدالله أثناء تنفيذ الركلة الحرة (4)
  • عرض 18 صورة
    محمد عبدالله يقفل لتنفيذ الركلة الحرة (2)
  • عرض 18 صورة
    احتفال محمد عبدالله بهدف عمر خضر (2)
  • عرض 18 صورة
    احتفال محمد عبدالله بهدف عمر خضر (1)
  • عرض 18 صورة
    عمر خضر يسجل من ركلة حرة (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد عبدالله يقفل لتنفيذ الركلة الحرة (5)
  • عرض 18 صورة
    محمد عبدالله يقفل لتنفيذ الركلة الحرة (4)
  • عرض 18 صورة
    محمد عبدالله يقفل لتنفيذ الركلة الحرة (3)
  • عرض 18 صورة
    مناوشات بين عمر خضر ومحمد عبدالله أثناء تنفيذ الركلة الحرة (5)
  • عرض 18 صورة
    مناوشات بين عمر خضر ومحمد عبدالله أثناء تنفيذ الركلة الحرة (1)
  • عرض 18 صورة
    مناوشات بين عمر خضر ومحمد عبدالله أثناء تنفيذ الركلة الحرة (3)
  • عرض 18 صورة
    مناوشات بين عمر خضر ومحمد عبدالله أثناء تنفيذ الركلة الحرة (7)
  • عرض 18 صورة
    مناوشات بين عمر خضر ومحمد عبدالله أثناء تنفيذ الركلة الحرة (8)
  • عرض 18 صورة
    مناوشات بين عمر خضر ومحمد عبدالله أثناء تنفيذ الركلة الحرة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشبت مشادة كلامية بين ثنائي منتخب مصر تحت 20 عامًا، عمر خضر ومحمد عبدالله، أثناء تنفيذ الركلة الحرة في الوقت بدل الضائع من مباراة تشيلي.

وفاز منتخب مصر على تشيلي بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل، بهدف عمر خضر من الركلة الحرة، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للشباب.

وحصل منتخب مصر للشباب على ركلة حرة وكانت نتيجة المباراة 1-1، وقف عمر خضر على تنفيذها، إلا أن محمد عبدالله ومحمد السيد اعترضا وحصلا على الكرة لينفذها عبدالله. وبعد ثوانٍ من المناوشات الكلامية، طلب أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب أن ينفذها عمر خضر.

ولعب عمر خضر الركلة الحرة وسجل منها هدف فوز منتخب مصر بثنائية مقابل هدف، وذهب للاحتفال، ليلحق به محمد عبدالله ويضع علامة "تاج الملك" فوق رأسه.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية والقناة الناقلة

بينها مصر.. 5 منتخبات أفريقية تقترب من التأهل إلى كأس العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر منتخب مصر للشباب خناقة عمر خضر ومحمد عبدالله عمر خضر محمد عبدالله

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان