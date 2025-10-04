"ابنته لاعبة سابقة بالنادي".. من هو نوح آدم نجم الزمالك الذي توُفيّ اليوم

نشبت مشادة كلامية بين ثنائي منتخب مصر تحت 20 عامًا، عمر خضر ومحمد عبدالله، أثناء تنفيذ الركلة الحرة في الوقت بدل الضائع من مباراة تشيلي.

وفاز منتخب مصر على تشيلي بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل، بهدف عمر خضر من الركلة الحرة، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للشباب.

وحصل منتخب مصر للشباب على ركلة حرة وكانت نتيجة المباراة 1-1، وقف عمر خضر على تنفيذها، إلا أن محمد عبدالله ومحمد السيد اعترضا وحصلا على الكرة لينفذها عبدالله. وبعد ثوانٍ من المناوشات الكلامية، طلب أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب أن ينفذها عمر خضر.

ولعب عمر خضر الركلة الحرة وسجل منها هدف فوز منتخب مصر بثنائية مقابل هدف، وذهب للاحتفال، ليلحق به محمد عبدالله ويضع علامة "تاج الملك" فوق رأسه.

