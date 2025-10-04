فيريرا يجهز لمفاجأة في مباراة الزمالك وغزل المحلة

لماذا لم يتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس العالم رغم التساوي مع تشيلي؟

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

يجهز المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك ، يانيك فيريرا، لمفاجآة خلال مباراتهم أمام نظيرهم غزل المحلة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

الزمالك سيستضيف نظيره غزل المحلة عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

ويعتزم فيريرا بحسب تصريحات مصدر بالجهاز الفني لمصراوي اليوم الدفع بعمرو ناصر كمهاجم أساسي أمام غزل المحلة لأول مرة منذ انضمامه لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف فاركو.

وكان فيريرا قد دفع بعمرو ناصر بديلاً خلال مباراة الزمالك والأهلي الماضية إذ كاد يُسجل هدف التعادل للزمالك باللحظات الأخيرة من المباراة ولكن تصدت العارضة لرأسيته.

ونوه المصدر إلى أن فيريرا قرر العودة في قرارة باستبعاد المهاجم التونسي سيف الجزيري لتفادي العجز في مركز الهجوم خلال مباراة غزل المحلة ولكنه لن يدفع أساسيًا.

إحصائيات عمرو ناصر مع الزمالك

عمرو ناصر شارك مع الزمالك منذ انضمامه بـ 4 مباريات في الدوري بمعدل 58 دقيقة لعب ولكن دون أن يُسجل أو يصنع أي هدف.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

الزمالك تراجع للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري الذي استعاد الصدارة بالفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف في وقت سابق من اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة.

غزل المحلة على الجانب الآخر يحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

اقرأ أيضًا:

ضربة قوية للزمالك قبل مباراة غزل المحلة

عمر خضر يخطف فوزًا قاتلاً لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب



