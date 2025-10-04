مباريات الأمس
تشكيل منتخب مصر للشباب أمام تشيلي في كأس العالم

كتب : مصراوي

01:46 ص 04/10/2025
أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة تشيلي.

موعد مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب يلتقي نظيره تشيلي عند الثانية من صباح اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للشباب.

تشكيل منتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب

تشكيل منتخب مصر لمباراة تشيلي : أحمد وهب، مهاب سامي، معتز محمد، أحمد عابدين، عبدالله بوستنجي، تيبو جبريال، أحمد خالد كباكا، سليم طلب، حامد عبدالله، محمد عبدالله، أحمد نايل.

ترتيب منتخب مصر في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب يتذيل جدول ترتيب مجموعته بكأس العالم بدون نقاط بفارق 3 نقاط عن نظيره النيوزيلندي صاحب المركز الثالث وكذلك عن منتخب تشيلي الوصيف، فيما يتصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة.

فرص تأهل منتخب مصر للشباب لثمن نهائي كأس العالم

وتوجد حالة وحيدة لتأهل منتخب مصر لدور ثمن النهائي في كأس العالم للشباب وهي الفوز على منتخب اليابان بفارق هدفين وأكثر بجانب خسارة منتخب نيوزيلندا على يد منتخب اليابان بهدفين حال فوز مصر بهدفين.

هنا سيكون ترتيب المجموعة كالتالي:

1) اليابان:9 نقاط
2) مصر: 3 نقاط (-1)
3) نيوزيلندا: 3 نقاط (-2) حال الخسارة بفارق هدفين على يد اليابان
4) تشيلي: 3 نقاط (-2)

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

وتُنقل مباراة مصر وتشيلي عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق محمد فوزي.

