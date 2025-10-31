مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

حول صورة نجمك المفضل إلى فرعون احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

كتب : مصطفى الجريتلي

11:18 م 31/10/2025 تعديل في 01/11/2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول جاكبو بواسطة مصراوي
  • عرض 24 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول فان دايك بواسطة مصراوي
  • عرض 24 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول أليكسيس ماك أليستر بواسطة مصراوي (1)
  • عرض 24 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنجم ليفربول محمد صلاح بواسطة مصراوي (1)
  • عرض 24 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول أليكسيس ماك أليستر بواسطة مصراوي
  • عرض 24 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول هوجو إيكتيكي بواسطة مصراوي
  • عرض 24 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لأندي روبيرتسون نجم ليفربول بواسطة مصراوي
  • عرض 24 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنجم ليفربول محمد صلاح بواسطة مصراوي
  • عرض 24 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول فيديريكو كييزا بواسطة مصراوي
  • عرض 24 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحمد صلاح نجم ليفربول بواسطة مصراوي
  • عرض 24 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن طريق مصراوي
  • عرض 24 صورة
    WhatsApp Image 2025-10-31 at 7.29.15 PM
  • عرض 24 صورة
    WhatsApp Image 2025-10-31 at 8.12.24 PM (3)
  • عرض 24 صورة
    WhatsApp Image 2025-10-31 at 8.12.24 PM
  • عرض 24 صورة
    WhatsApp Image 2025-10-31 at 7.31.31 PM
  • عرض 24 صورة
    WhatsApp Image 2025-10-31 at 8.12.24 PM (2)
  • عرض 24 صورة
    WhatsApp Image 2025-10-31 at 7.05.18 PM
  • عرض 24 صورة
    Gemini_Generated_Image_7re667re667re667
  • عرض 24 صورة
    WhatsApp Image 2025-10-31 at 7.23.47 PM
  • عرض 24 صورة
    Gemini_Generated_Image_2slh5l2slh5l2slh
  • عرض 24 صورة
    WhatsApp Image 2025-10-31 at 7.30.23 PM
  • عرض 24 صورة
    WhatsApp Image 2025-10-31 at 7.10.56 PM
  • عرض 24 صورة
    WhatsApp Image 2025-10-31 at 8.12.24 PM (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتفاعل المصريون بصورة كبيرة خلال الساعات الماضية مع الأجواء الاحتفالية التي تتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.

وينطلق حفل الافتتاح الرسمي في تمام الساعة السابعة مساء يوم غد، على أن يستمر لمدة ساعة ونصف، يتبعها جولة للرؤساء والملوك داخل قاعات المتحف بعدما أغلق المتحف المصري الكبير أبوابه أمام زائريه ابتداءً من 15 أكتوبر؛ لتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية استعداداً للافتتاح الرسمي.

وبدأت فكرة المتحف المصري الكبير منذ قرابة 20 عامًا حتى تحول الحلم إلى حقيقة كأكبر متحف في العالم إذ يضم 100 ألف قطعة أثرية بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.

وبالتزامن مع هذه الأجواء يشارك المصريون صورهم بالزي الفرعي تماشيًا مع الأجواء قبل افتتاح المتحف المصري الكبيرة.

ويمكنك تحويل صورة لاعبك المفضل بكرة القدم لصورة بالزي الفرعوني عبر gemini.google.com برفع الصورة التي تريدها للاعبك المفضل وطلب منه صناعة صورة له بالزي الفرعوني أو من خلال فلتر Ancient Egyptian الذي يوفره تطبيق YouCam Perfect وبالطريقة ذاتها يمكنك تحويل الصورة من خيار Pharaoh Style الذي يوفره موقع Photato.ai.

ويستعرض "مصراوي"، في الألبوم أعلاه، صورًا مولدة بالذكاء الاصطناعي لنجوم كرة القدم:

اقرأ أيضًا:

"بينهم الخطيب ومرتضى منصور"..15 صورة للاعبي الأهلي والزمالك ومحمد صلاح بالزي الفرعوني

10 صور تخيلية لنجوم ليفربول ومحمد صلاح بالزي الفرعوني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيفية تحويل الصورة لزي فرعوني الزي الفرعوني محمد صلاح محمود الخطيب الأهلي الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

زاهي حواس يرد على اتهامه بتهريب الآثار: شائعات الحقد لن توقفني
العظمي بالقاهرة 29 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا