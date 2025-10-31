حول صورة نجمك المفضل إلى فرعون احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

يتفاعل المصريون بصورة كبيرة خلال الساعات الماضية مع الأجواء الاحتفالية التي تتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.

وينطلق حفل الافتتاح الرسمي في تمام الساعة السابعة مساء يوم غد، على أن يستمر لمدة ساعة ونصف، يتبعها جولة للرؤساء والملوك داخل قاعات المتحف بعدما أغلق المتحف المصري الكبير أبوابه أمام زائريه ابتداءً من 15 أكتوبر؛ لتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية استعداداً للافتتاح الرسمي.

وبدأت فكرة المتحف المصري الكبير منذ قرابة 20 عامًا حتى تحول الحلم إلى حقيقة كأكبر متحف في العالم إذ يضم 100 ألف قطعة أثرية بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.

وبالتزامن مع هذه الأجواء يشارك المصريون صورهم بالزي الفرعي تماشيًا مع الأجواء قبل افتتاح المتحف المصري الكبيرة.

ويمكنك تحويل صورة لاعبك المفضل بكرة القدم لصورة بالزي الفرعوني عبر gemini.google.com برفع الصورة التي تريدها للاعبك المفضل وطلب منه صناعة صورة له بالزي الفرعوني أو من خلال فلتر Ancient Egyptian الذي يوفره تطبيق YouCam Perfect وبالطريقة ذاتها يمكنك تحويل الصورة من خيار Pharaoh Style الذي يوفره موقع Photato.ai.

ويستعرض "مصراوي"، في الألبوم أعلاه، صورًا مولدة بالذكاء الاصطناعي لنجوم كرة القدم:

اقرأ أيضًا:

"بينهم الخطيب ومرتضى منصور"..15 صورة للاعبي الأهلي والزمالك ومحمد صلاح بالزي الفرعوني

10 صور تخيلية لنجوم ليفربول ومحمد صلاح بالزي الفرعوني



