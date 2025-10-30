تحدث خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن أهمية تواجد تماثيل خاصة لـ رموز مصر في مختلف المجالات، داخل المتحف المصري الكبير.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أتمنى قريباً في المتحف يكون لدينا تماثيل لرموز البلد عبر التاريخ في جميع المجالات، مثل أم كلثوم، عبد الحليم، نجيب محفوظ، أحمد زويل، محمد صلاح، عمر الشريف، مجدي يعقوب".

وأضاف:"غيرهم كثير، غير طبعًا رؤساء مصر المؤثرين، وأكيد الرئيس السيسي اللي أنقذ مصر وصاحب الاحتفالية".

ومن المقرر أن يتم إقامة حفل افتتاح للمتحف المصري الكبير يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، بمشاركة عدد من قادة الدول وكبار الشخصيات الدولية.