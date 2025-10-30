اصطنع الدفعة.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة هدف الأهلي في بتروجيت

"الاتفاق تم ويتبقى خطوة".. تحرك عاجل من الزمالك لحسم صفقة حامد حمدان

أبدى الإعلامي خالد الغندور، اندهاشه من اعتراض النادي الأهلي، على حكم مباراة الأمس أمام بتروجيت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نفسي أعرف إيه وجه اعتراض الأهلي على حكم لقاء أمس كابتن بسيوني".

وأضاف: "كم من الإنذارات للاعبي بتروجيت وقت ضايع تخطي 16 دقيقة على شوطين هدف تعادل مشكوك في صحته بسبب ياسر إبراهيم و بن رمضان".

واختتم تصريحاته: "وأخيرا رمي زجاجات وألفاظ من الجمهور ضد الحكم و ننتظر تقرير مراقب المباراة".

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع نادي بتروجيت بنتيجة (1-1)، مساء أمس الأربعاء، في الدوري المصري.

وأصبح رصيد الأهلي 22 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما بات رصيد بتروجت 15 نقطة في المركز الثاني عشر.