اصطنع الدفعة.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة هدف الأهلي في بتروجيت

حسم توفيق السيد الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام السابق، الجدل حول صحة هدف الأهلي في بتروجيت، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، وانتهى بالتعادل 1-1.

وأثير الجدل حول هدف جراديشار الذي تعادل منه الأهلي ضد بتروجيت، إذ انتظر محمود بسيوني حكم المباراة، قرار تقنية الفيديو، لاحتمالية وجود خطأ ضد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لصالح لاعب بتروجيت.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "الهدف صحيح ولا توجد مخالفة على ياسر، لم يظهر دفع واضح، لاعب بتروجيت كان أمام ياسر ولا توجد أمامه فرصة للمنافسة على الكرة، الاحتكاك والالتحام شيء طبيعي في منطقة الجزاء، خاصة وقت تنفيذ الركنية".

وأضاف: "وإذا عكسنا الأمر وكان ياسر هو من أمام لاعب بتروجيت في منطقة جزاء الأخير، لن تحسب الكرة ركلة جزاء، لأنه لا ينافس على الكرة أيضا، ولاعب بتروجيت هو من اصطنع الدفعة، لأنه يريد إظهار أن هناك دفع لأنه لا يمتلك فرصة للعب الكرة، وأرى أن الهدف صحيح ولا توجد مخالفة".

