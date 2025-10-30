نجم الأهلي السابق ينتقد أداء الفريق "لن نحقق أي بطولة"

خطأ غير مقصود ومفتش من التضامن.. لماذا لم يطبق الأهلي الحد الأدنى للأجور؟

انتقد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أداء مدافعي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب التعادل أمام بتروجت بنتيجة 1-1 في الدوري المصري الممتاز.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" إن أداء خط دفاع الأهلي كان كارثيًا، مؤكدًا أن الفريق لن يحقق أي بطولة في ظل استمرار الأخطاء الدفاعية المتكررة.

وأضاف السيد أن الأهلي يعاني من مشكلة واضحة في التعامل مع الكرات الثابتة، متسائلًا عن سبب عدم مشاركة جراديشار منذ بداية اللقاء، موضحًا أنه كان من الأفضل الدفع به حتى في حال تراجع مستواه.

وأشار إلى أن مدافعي بتروجت تفوقوا على مهاجمي الأهلي في الكرات الهوائية، رغم سيطرة الفريق الأحمر على مجريات اللعب، موضحًا أن أليو ديانج قدم مباراة مميزة من حيث الاستحواذ والتمرير.

