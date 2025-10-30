هل ينضم حامد حمدان للزمالك؟ عضو مجلس إدارة بتروجيت يجيب

كشف محمد أيمن، عضو مجلس إدارة نادي بتروجيت، عن آخر تطورات مفاوضات انتقال اللاعب حامد حمدان إلى نادي الزمالك، مؤكدًا أن المفاوضات التي توقفت في وقت سابق قد تُستأنف مجددًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أيمن في تصريحات عبر قناة "تن": "كانت هناك مفاوضات مع الزمالك قبل بداية الموسم لكنها توقفت، ووصلنا في ذلك الوقت إلى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال اللاعب في يناير، إلا أن الأمور جُمدت منذ فترة، ومن الوارد أن تُفتح من جديد خلال المرحلة القادمة."

وأضاف عضو مجلس إدارة بتروجيت أن الجانب المالي في الصفقة لن يشهد تغييرات، موضحًا: "لا أعتقد أننا سنغير اتفاقنا من الناحية المالية، لكن من المحتمل أن تختلف آلية التنفيذ."

وأوضح أيمن أن النادي يضع في اعتباره الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك حاليًا، قائلاً: "الجميع يعلم أن هناك أزمة مالية في نادي الزمالك، لذلك يجب أن نضمن مصلحة بتروجيت من حيث الالتزام المالي في السداد، المبلغ نفسه لن يتغير، لكن طريقة الدفع قد تكون مختلفة."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القرار النهائي بشأن الصفقة يعود إلى مجلس إدارة النادي: "لا أريد الخوض في تفاصيل إضافية، لأن القرار ليس فرديًا، بل سيُتخذ بعد اجتماع مجلس الإدارة ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالصفقة."