جميع المباريات

قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وتشيلي الحاسمة في كأس العالم للشباب

كتب : مصراوي

11:11 م 03/10/2025
    منتخب مصر للشباب
    منتخب مصر للشباب لكرة اليد (2)

منتخب مصر للشباب على موعد مع مباراة حاسمة أمام نظيره التشيلي عند الثانية من صباح يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم.

ترتيب منتخب مصر في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب يتذيل جدول ترتيب مجموعته بكأس العالم بدون نقاط بفارق 3 نقاط عن نظيره النيوزيلندي صاحب المركز الثالث وكذلك عن منتخب تشيلي الوصيف، فيما يتصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة.

قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وتشيلي بكأس العالم للشباب

مباراة مصر وتشيلي بكأس العالم للشباب ستُنقل عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق محمد فوزي.

نتائج منتخب مصر بكأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب كان قد خسر المباراة الأولى بهدفين نظيفين على يد نظيره الياباني قبل الخسارة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية على يد نظيره النيوزيلندي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر ضد تشيلي موعد مباراة مصر وتشيلي القناة الناقلة لمباراة مصر وتشيلي كأس العالم للشباب منتخب مصر للشباب

