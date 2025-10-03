مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

3 2
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

على رادار منتخب مصر.. ماذا قدم ياسين مرعي منذ انضمامه للأهلي؟

كتب : هند عواد

08:41 ص 03/10/2025
    ياسين مرعي
    ياسين مرعي
    عمر ياسين مرعي من تدريبات الأهلي_Easy-Resize.com
    ياسين مرعي 1 (1)
    ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد (5)
    ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد (2)
    ياسين مرعي (1)
    ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد (7)
    ياسين مرعي

بات ياسين مرعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من الانضمام إلى قائمة منتخب مصر الأول في معسكر أكتوبر الحالي، وفقًا لما ذكره مصدر مقرّب من اللاعب لمصراوي.

وقال المصدر: "ياسين حصل على تأكيدات من جهاز المنتخب بأنه سيكون موجودًا في المعسكر المقبل، كما أنه كان قريبًا من الانضمام للمعسكر الأخير، لكنه أُصيب، ما ترتب عليه استبعاده من حسابات حسام حسن".

ماذا قدم ياسين مرعي في مباراة القمة؟

لقي ياسين مرعي إشادات واسعة على أدائه في مباراة القمة ضد الزمالك، التي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

وجاءت أرقام مرعي في مباراة القمة كالآتي:

حصل على تقييم 6.1/10

لعب 90 دقيقة

إجمالي التدخلات: 2

ارتكب ركلة جزاء

الفوز بالالتحامات الأرضية: 4/7

الفوز بالالتحامات الهوائية: 3/6

فقد الكرة: 10 مرات

3 أخطاء

لمس الكرة: 55 مرة

تمريرات صحيحة: 40/49 (82%)

ماذا قدم ياسين مرعي منذ انضمامه للأهلي؟

انضم ياسين مرعي إلى الأهلي في يوليو الماضي، من نادي فاركو، وخاض 4 مواجهات مع الفريق، وسجل هدفًا وحيدًا.

وفي المباريات التي شارك فيها ياسين مرعي مع الأهلي (مودرن سبورت – فاركو – حرس الحدود – الزمالك)، ظهر فيها بشكل أساسي ولعب 90 دقيقة كاملة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسين مرعي الأهلي منتخب مصر

