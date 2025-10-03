على رادار منتخب مصر.. ماذا قدم ياسين مرعي منذ انضمامه للأهلي؟

بكاء زوجة على زين بعد سقوطه أرضًا في مونديال اليد (فيديو)

بات ياسين مرعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من الانضمام إلى قائمة منتخب مصر الأول في معسكر أكتوبر الحالي، وفقًا لما ذكره مصدر مقرّب من اللاعب لمصراوي.

وقال المصدر: "ياسين حصل على تأكيدات من جهاز المنتخب بأنه سيكون موجودًا في المعسكر المقبل، كما أنه كان قريبًا من الانضمام للمعسكر الأخير، لكنه أُصيب، ما ترتب عليه استبعاده من حسابات حسام حسن".

ماذا قدم ياسين مرعي في مباراة القمة؟

لقي ياسين مرعي إشادات واسعة على أدائه في مباراة القمة ضد الزمالك، التي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

وجاءت أرقام مرعي في مباراة القمة كالآتي:

حصل على تقييم 6.1/10

لعب 90 دقيقة

إجمالي التدخلات: 2

ارتكب ركلة جزاء

الفوز بالالتحامات الأرضية: 4/7

الفوز بالالتحامات الهوائية: 3/6

فقد الكرة: 10 مرات

3 أخطاء

لمس الكرة: 55 مرة

تمريرات صحيحة: 40/49 (82%)

ماذا قدم ياسين مرعي منذ انضمامه للأهلي؟

انضم ياسين مرعي إلى الأهلي في يوليو الماضي، من نادي فاركو، وخاض 4 مواجهات مع الفريق، وسجل هدفًا وحيدًا.

وفي المباريات التي شارك فيها ياسين مرعي مع الأهلي (مودرن سبورت – فاركو – حرس الحدود – الزمالك)، ظهر فيها بشكل أساسي ولعب 90 دقيقة كاملة.