تحدث سيد عبدالحفيظ المرشح على مقعد عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن عما يتردد عن إمكانية تعاقد القلعة الحمراء مع المحترف المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات على قناة إم بي سي، مساء الثلاثاء:" محمد صلاح نجم كبير جدًا وإنجازاته صعب أن يحققها لاعبًا بالوطن العربي وبالفعل جدد تعاقده مع ليفربول لمدة 3 سنوات فمن الذي طرح اسمه لينضم للأهلي؟ ".

وأوضح مدير الكرة السابق بصفوف الأهلي أن كل ما يتردد مجرد أمور إعلامية؛ إذ لم يعقد مجلس إدارة الأهلي أي اجتماع ليتحدث عن الصفقات المقبلة:"المجلس الجديد لم ينجح ولدينا انتخابات يوم الجمعة".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته بقوله:" أكرر مرة أخرى صلاح لديه عقد مع ليفربول لمدة 3 سنوات، ويجب أن يكون كلامنا منطقي وواقعي".

