مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
22:45

فيورنتينا

الدوري الفرنسي

لوريان

- -
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

نانت

- -
23:05

موناكو

جميع المباريات

إعلان

هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟.. سيد عبد الحفيظ يرد

كتب : مصراوي

04:48 م 29/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    صلاح وأحمد سعد
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح رفقة زوجته
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح رفقة زوجته
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح رفقة زوجته
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث سيد عبدالحفيظ المرشح على مقعد عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن عما يتردد عن إمكانية تعاقد القلعة الحمراء مع المحترف المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات على قناة إم بي سي، مساء الثلاثاء:" محمد صلاح نجم كبير جدًا وإنجازاته صعب أن يحققها لاعبًا بالوطن العربي وبالفعل جدد تعاقده مع ليفربول لمدة 3 سنوات فمن الذي طرح اسمه لينضم للأهلي؟ ".

وأوضح مدير الكرة السابق بصفوف الأهلي أن كل ما يتردد مجرد أمور إعلامية؛ إذ لم يعقد مجلس إدارة الأهلي أي اجتماع ليتحدث عن الصفقات المقبلة:"المجلس الجديد لم ينجح ولدينا انتخابات يوم الجمعة".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته بقوله:" أكرر مرة أخرى صلاح لديه عقد مع ليفربول لمدة 3 سنوات، ويجب أن يكون كلامنا منطقي وواقعي".

اقرأ أيضًا:

"مدرستك أنك تاخد لاعيبة من الزمالك بس؟".. رد ناري من سيد عبدالحفيظ

"التهديد بالشطب وعقوبة مغلظة".. قرار عاجل من الأولمبية بشأن خناقة عمر عصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الأهلي صفقات الأهلي سيد عبد الحفيظ ليفربول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس