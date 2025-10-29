مباريات الأمس
حضوره وجوبي.. محامي البنا يكشف لمصراوي تفاصيل حكم حبس ميدو

كتب : هند عواد

03:49 م 29/10/2025
كشف أحمد العدوي محامي الحكم محمود البنا، تفاصيل الحكم الصادر لموكله، ضد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بحبس أحمد حسام "ميدو" لمدة شهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه، في اتهامه بسبّ وقذف والتشهير بالحكم الدولي محمود البنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد العدوي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحكم حبس شهر وكفالة 5000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه، والحكم الصادر حضوري وليس غيابي وهكذا يحق له الاستئناف، وحضوره وجوبي في جلسه الاستئناف".

وأشار إلى أن الحكم الصادر ضد ميدو، بسبب منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد البنا عقب مباراتي الأهلي وزد والأهلي وبيراميدز.

اقرأ أيضًا:
"مصالح شخصية وتجاهل للأبطال".. عمرو رضا يكشف "لمصراوي" أسباب قرار تمثيله منتخب أمريكا

للنسخة الثالثة.. رقم سلبي لمنتخب مصر للسيدات



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود البنا ميدو حبس ميدو

