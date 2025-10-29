حضوره وجوبي.. محامي البنا يكشف لمصراوي تفاصيل حكم حبس ميدو

كشف أحمد العدوي محامي الحكم محمود البنا، تفاصيل الحكم الصادر لموكله، ضد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بحبس أحمد حسام "ميدو" لمدة شهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه، في اتهامه بسبّ وقذف والتشهير بالحكم الدولي محمود البنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد العدوي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحكم حبس شهر وكفالة 5000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه، والحكم الصادر حضوري وليس غيابي وهكذا يحق له الاستئناف، وحضوره وجوبي في جلسه الاستئناف".

وأشار إلى أن الحكم الصادر ضد ميدو، بسبب منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد البنا عقب مباراتي الأهلي وزد والأهلي وبيراميدز.

