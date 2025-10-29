"خارج سياسة النادي".. شوبير يكشف رفض جون إدوارد طلبات محمد السيد

"كان هيغرم النادي فلوس كتيرة".. مرتجي يكشف سبب عدم ترشحه على منصب نائب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات ملف تجديد عقد محمد السيد لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، وجلسته مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي الأبيض.

قال "شوبير" في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "عُقدت جلسة بين نادي الزمالك واللاعب محمد السيد قبل سفره إلى كأس العالم، بحضور جون إدوارد المدير الرياضي للنادي".

وأكمل: "خلال الجلسة عرض الزمالك عقدًا لمدة 3 سنوات، بقيمة 3 ملايين جنيه في العام الأول، و4 ملايين في العام الثاني، و5 ملايين في العام الثالث".

وأضاف: "اللاعب اعتبر أن العرض المالي غير مناسب، خاصة أن العقد يتضمن خصم 25% في حال عدم المشاركة وفي الطبيعي اللاعب لا يشارك كثيرًا من الأساس، إلى جانب خصم 25% ضرائب، وهو ما يجعل إجمالي الخصومات يصل إلى نحو 50% من قيمة التعاقد".

وتابع: "وكيل اللاعب طلب الحصول على منحة توقيع تتراوح بين 7 و8 ملايين جنيه تضاف إلى قيمة العقد، نظرًا لرغبة اللاعب في شراء منزل وسيارة".

وأوضح: "لكن جون إدوارد رفض الطلب مؤكدًا أنه خارج سياسة النادي، لتنتهي الجلسة دون اتفاق ولم تعقد أي جلسات جديدة منذ ذلك الوقت.

واختتم تصريحاته: "عقد محمد السيد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل حال عدم تجديد عقده".

