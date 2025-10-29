مباريات الأمس
رسالة لجماهير الزمالك.. شيكابالا ضيف معتز الدمرداش يوم الجمعة

كتب : هند عواد

01:37 م 29/10/2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا مع معتز الدمرداش (6)
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا مع معتز الدمرداش (3)
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا مع معتز الدمرداش (2)
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا مع معتز الدمرداش (1)
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا مع معتز الدمرداش (5)

أعلن معتز الإعلامي الدمرداش، استضافة محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق ورئيس نادي G، في حلقة عبر برنامجه "ضيفي" المذاع على فضائية "الشرق للأخبار".

ونشر معتز الدمرداش صورته مع شيكابالا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "شيكابالا في ضيفي مع معتز قريبا على الشرق للأخبار".

وتذاع حلقة شيكابالا مع معتز الدمرداش، في التاسعة مساء الجمعة المقبل، على قناة الشرق للأخبار.
وقال شيكابالا في مقطع الفيديو الترويجي للحلقة: "جمهور الزمالك مهما أتكلم عنهم مش هديهم حقهم، أنتم الحاجة الوحيدة الثابتة في الزمالك اوعوا تتغيروا".


جماهير الزمالك شيكابالا معتز الدمرداش

