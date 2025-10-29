تتوالى قرارات التجنيس للاعبين المصريين في الألعاب الفردية للدول الأوروبية، حيث أصبح عمرو رضا صاحب ذهبية البحر المتوسط العضو الجديد في سلسلة "الطيور المهاجرة".

وجاء ذلك، بعدما قرر المصارع محمد إبراهيم الشهير بـ "كيشو" تمثيل منتخب أمريكا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بينما انضم محمد عبد الله شعبان إليه في القرار لكنه سيمثل المنتخب الفرنسي للمصارعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وأوضح عمرو رضا "لمصراوي" أسباب قرار الرحيل عن مصر ثم تمثيل المنتخب الأمريكي بدلا من المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال رضا إنه ترك مصر منذ عام تقريبا لعدة أسباب، بينها الفكر السائد في الاتحاد والذي يقلل من اللاعبين المتواجدين، ويعتبر أن الحصول على ميدالية أوليمبية في تلك اللعبة شيئا صعبا، وهو الأمر غير الحقيقي.

وعدد عمرو جهوده وإنجازاته في لعبة المصارعة تحت اسم منتخب مصر، حيث حصد ذهبية بطولة البحر المتوسط، وسابع العالم في البطولة الأخيرة، والمركز السابع في أولمبياد طوكيو.

وأضاف صاحب الخمس ذهبيات في بطولة أفريقيا، أنه انتظر بعد ذلك الاهتمام باللعبة واللاعبين المميزين، لكن لم يحدث أي شئ، وقدم العديد من الطلبات إلى المسؤولين، وأن يكون له مدرب خاص من أجل تحقيق المزيد من التقدم في الأولمبياد.

وروى أنه وقع على عقد الرعاية قبل السفر إلى أولمبياد طوكيو بيومين فقط وبمبلغ صغير جدا، وبعدما حقق المركز السابع، كان يجب أن يتم العمل معه من أجل تخطي ذلك المركز في الأولمبياد المقبلة (باريس)، لكنه وجد تجاهلا تاما، وتأكد من أن الوضع ما هو إلا اهتمام بالمصالح الشخصية فقط.

وأكد المصري أنه لم يسبق لأي مصارع أن حقق الميدالية الذهبية في دورة البحر المتوسط سوى صالح عمارة وحسن مدني وهو، ورغم ذلك لم يقدر أحد ذلك الأمر وصعوبة الحصول على ميدالية في المصارعة الحرة.

وأردف عمرو أنه لم يكن ينتظر من المسؤولين سوى بعض الاهتمام وتعيين مدرب خاص له من أجل العمل على الأساسيات والتطور من أجل الوصول إلى مستوى الميداليات في الأولمبياد، لكن لم يرغبوا في التعاقد مع المدرب الذي طلبه بسبب خلافات شخصية.

واختتم رضا أنه حاليا في أكبر منظمة للمصارعة بأمريكا (RAF)، ويشارك باسم الدوري الأمريكي، وبدأ في إجراءات اللعب باسم المنتخب الامريكي، لكن ينقصه بعض الأوراق، بعدما كان يتقاضى مبلغ 4000 جنيه في الشهر وليس بانتظام.