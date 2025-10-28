موقف مصطفى فتحي من مباراة بيراميدز و الزمالك في السوبر المصري

إجراء صارم من الأهلي بسبب إمام عاشور.. ما علاقة اللاعبين وتوروب؟

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق بيراميدز موقف نجم فريقهم مصطفى فتحي من المشاركة أمام الزمالك ببطولة السوبر المصري.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"لازال موقف مصطفى فتحي من البطولة معلقًا ويخضع خلال الفترة الحالية لبعض الفحوصات لتحديد موقفه من البطولة".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن إصابة مصطفى فتحي على مستوى العضلة الخلفية تعرض لها بعد مباراة التأمين الإثيوبي".

موعد مباراة بيراميدز و الزمالك في السوبر المصري

بيراميدز يستهل مشواره في بطولة السوبر المصري بمواجهة نظيره الزمالك يوم 6 نوفمبر المقبل ضمن منافسات دور نصف النهائي.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في دور النهائي بالفائز من مباراة دور نصف النهائي الأخرى التي ستجمع فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

