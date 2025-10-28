مباريات الأمس
موقف مصطفى فتحي من مباراة بيراميدز و الزمالك في السوبر المصري

كتب : مصراوي

05:09 م 28/10/2025
كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق بيراميدز موقف نجم فريقهم مصطفى فتحي من المشاركة أمام الزمالك ببطولة السوبر المصري.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"لازال موقف مصطفى فتحي من البطولة معلقًا ويخضع خلال الفترة الحالية لبعض الفحوصات لتحديد موقفه من البطولة".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن إصابة مصطفى فتحي على مستوى العضلة الخلفية تعرض لها بعد مباراة التأمين الإثيوبي".

موعد مباراة بيراميدز و الزمالك في السوبر المصري

بيراميدز يستهل مشواره في بطولة السوبر المصري بمواجهة نظيره الزمالك يوم 6 نوفمبر المقبل ضمن منافسات دور نصف النهائي.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في دور النهائي بالفائز من مباراة دور نصف النهائي الأخرى التي ستجمع فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

مصطفى فتحي بيراميدز موعد مباراة بيراميدز والزمالك السوبر المصري الزمالك

