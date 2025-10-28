مباريات الأمس
"كارثة ومأساة".. فرج عامر يعلن إيقاف لاعب سموحة

كتب : محمد خيري

03:56 م 28/10/2025

فرج عامر

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن إدارة النادي اتخذت قرارا بإيقاف بابا بادجي، لاعب الفريق، بعد أزمة ركلة الجزاء بالأمس، أمام الجونة، في الدوري المصري الممتاز.

وقال فرج عامر في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة في ركلة الجزاء بمثابة، كارثة ومأساة، وفوجئت بما حدث ولكن هناك قرارات قوية بسبب ذلك".

وأضاف: "تصرف بابا بادجي مع حسام أشرف بشأن تسديد ركلة الجزاء، كان مفاجئ، ولكن قررت إيقافه وسيتدرب منفرداً خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "لاعبو سموحة خسروا بالأمس بسبب الاستهتار، وأيضا لانهم تعالوا علي لاعبي الجونة، وهناك عقوبة منتظرة على أمادي بعد طرده أمام الجونة".

فرج عامر سموحة الدوري المصري رئيس نادي سموحة

