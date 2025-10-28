مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:30

نابولي

الدوري الإيطالي

أتالانتا

- -
22:45

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر

- -
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

هبة التركي توجه رسالة مؤثرة لزوجها الراحل إبراهيم شيكا : "مفيش أصحاب"

كتب : مصراوي

02:28 م 28/10/2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 19 صورة
    هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا
  • عرض 19 صورة
    زوجة إبراهيم شيكا محمد رمضان إداني ربع مليون جنيه واشتريت بيهم تُربة_7
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا (13)
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا (2)
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا (12)
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا (11)
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا (6)
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا (9)
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا (4)
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا (3)
  • عرض 19 صورة
    إبراهيم شيكا (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

وجهت هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، رسالة مؤثرة له بعد وفاته، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتوفي إبراهيم شيكا في شهر أبريل الماضي بعد إصابته بمرض السرطان المستقيم وتعرضه لوعكة صحية أدت لتدهور حالته حتي وفاته.

وكتبت هبة التركي زوجة إبراهيم شيكا رسالة مؤثرة قالت فيها:" أنت في مكان أحسن، أكيد الناس كلها بتحبك، أنت شهيد السرطان، أنت اللي خطفت قلوب الناس كلها حزينة عليك ياشيكا".

وواصلت:" اتشهرت زي ما اتمنيت، مفيش حد في العالم مش عارف مين إبراهيم شيكا، جات متأخرة بس مكانك في الجنة أحلى كتير من الدنيا المنافقة".

وأضافت هبة التركي:" الحاجه الوحيدة اللي اتعلمتها منك أنك قولتلي مفيش أصحاب، وأنا جيت متأخر أقولك أنك صح".

اقرأ أيضًا:

مدرب ويجان السابق يروي موقفًا طريفا مع عمرو زكي: "كان مجنونًا كالحصان"

إجراء صارم من الأهلي بسبب إمام عاشور.. ما علاقة اللاعبين وتوروب؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هبة التركي إبراهيم شيكا الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail