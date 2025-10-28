هبة التركي توجه رسالة مؤثرة لزوجها الراحل إبراهيم شيكا : "مفيش أصحاب"

بعد تأكد إيقافه.. من يعوض غياب دونجا في بطولة السوبر؟

كتب- محمد عبدالهادي:

وجهت هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، رسالة مؤثرة له بعد وفاته، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتوفي إبراهيم شيكا في شهر أبريل الماضي بعد إصابته بمرض السرطان المستقيم وتعرضه لوعكة صحية أدت لتدهور حالته حتي وفاته.

وكتبت هبة التركي زوجة إبراهيم شيكا رسالة مؤثرة قالت فيها:" أنت في مكان أحسن، أكيد الناس كلها بتحبك، أنت شهيد السرطان، أنت اللي خطفت قلوب الناس كلها حزينة عليك ياشيكا".

وواصلت:" اتشهرت زي ما اتمنيت، مفيش حد في العالم مش عارف مين إبراهيم شيكا، جات متأخرة بس مكانك في الجنة أحلى كتير من الدنيا المنافقة".

وأضافت هبة التركي:" الحاجه الوحيدة اللي اتعلمتها منك أنك قولتلي مفيش أصحاب، وأنا جيت متأخر أقولك أنك صح".

