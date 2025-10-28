هدد حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب المحليين، بتقديم الاستقالة وعدم اكمال مهمته، بقيادة الفراعنة في كأس العرب المقرر له في قطر.

وقال "طولان" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "من الواضح أن هناك عدم احترام واهتمام من قبل رابطة الأندية تجاه منتخب مصر الثاني، قدمنا لرابطة الأندية برنامج كامل ومن المفترض أن تراعي هذا المنتخب المشارك باسم مصر".

وأكمل: "أعتقد أن الدوريات على مستوى العالم هي إعداد للمنتخبات، والدوريات تمثلها أندية والمنتخبات تمثلها بلاد وبالتالي نلعب باسم مصر".

وأوضح: "المفترض أن يكون الاهتمام للمنتخبات، وعندما يرسل المدير الفني برنامجه ويتم الموافقة عليه من قبل الرابطة وبعدها يتم لحس هذا الاتفاق ويضرب برنامج المنتخب عرض الحائط يكون هذا الكلام غير مضبوط".

وأضاف: "لابد من محاسبة رابطة الأندية، لأننا سنلعب بطولة كأس العرب يوم 2 ديسمبر، وبالتالي سيتم تجميع اللاعبين يوم 25 نوفمبر، ورغم ذلك أجد أن هناك مباريات للأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري يومي 25 و26 نوفمبر، وكأن المنتخب غير موجود".

وأردف: "ماذا يفعل هاني أبو ريدة في هذه الأزمة؟ والأمور لم تحتاج اتصالات من هاني أبو ريدة من الأساس، لو كان هناك احتراما لهذا المنتخب كانت الرابطة يتم عمل حسابه عند وضع جدول الدوري، لأن الـ 4 أندية الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز لهم مباريات في دوري الأبطال والكونفدرالية من 21 إلى 23 نوفمبر، ورغم ذلك تم وضع لهم مباريات في الدوري يومي 25 و26 نوفمبر".

وتابع: "هناك مباريات في مجموعات البطولات الأفريقية أيام 28 و29 و30 نوفمبر كيف أسافر وأمنحهم الراحة وألعب يوم 2 ديسمبر، أنا لست صغيرًا على المستوى الفني والعمري (مش هتبهدل على أخر الزمن)، لو لم يتم السير على الجدول المرسل لرابطة الأندية بشأن الإعداد لكأس العرب سأنسحب كمدير فني من المشهد تمامًا، وأحمل الرابطة المسؤولية.. لن أتحمل الإهانة من أحد".

وشدد: "المفروض أن ملاعب التدريبات مملوكة للدولة ورغم ذلك لم نجد مكانا للتدريب أو اللعب عليه، جميع الملاعب ترفض الاستضافة بسبب الازدحام والصيانة، وملاعب استاد القاهرة الفرعي تم بيعها لرجال أعمال أصحاب أندية وممنوع اللعب عليها.. هل هذه الأوضاع صالحة؟".

واختتم تصريحاته: "كيف نريد أن نكون مثل المغرب، منتخبات المغرب ناجحة بسبب أن مشروع الهدف الخاص بها يملك 10 ملاعب 4 فنادق و2 مستشفى، وكل ملاعب مشروع الهدف لدينا مشغولة بالناشئين".