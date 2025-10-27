كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سبب تراجعه عن قراره بعدم الترشح بانتخابات القلعة المقبلة.

وأشار الخطيب، في تصريحات لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، إلى أنه خضع لـ 5 جراحات وتقدم بطلب لمجلس الإدارة بعدم استكمال المهمة؛ إذ كان يعمل من 8 إلى 12 ساعة يوميًا ولم يستطع العمل بهذه الطريقة مجددًا لذا فكر في عدم الترشح لرئاسة النادي.

ونوه رئيس النادي الأهلي إلى أن مشاعر الجماهير وأحاديث المقربين منه أخبروه بأنه يمكنه أن يقوم بالتوازن بين صحته وعمله في النادي:"أعطوني مثالاً بصالح سليم الله يرحمه".

وأتم الخطيب تصريحاته بالتنويه إلى أنه فكر في الابتعاد عن رئاسة النادي الأهلي أكثر من 3 مرات قبل أن يعلن رسميًا الأمر.

