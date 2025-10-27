مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:30

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الأخدود

- -
18:10

الهلال

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر

- -
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

"أعطوني مثالاً بصالح سليم".. الخطيب يكشف سبب تراجعه عن قراره بانتخابات الأهلي

كتب : مصطفى الجريتلي

09:59 م 27/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب وعماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 9 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 9 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 9 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 9 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 9 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 9 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سبب تراجعه عن قراره بعدم الترشح بانتخابات القلعة المقبلة.

وأشار الخطيب، في تصريحات لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، إلى أنه خضع لـ 5 جراحات وتقدم بطلب لمجلس الإدارة بعدم استكمال المهمة؛ إذ كان يعمل من 8 إلى 12 ساعة يوميًا ولم يستطع العمل بهذه الطريقة مجددًا لذا فكر في عدم الترشح لرئاسة النادي.

ونوه رئيس النادي الأهلي إلى أن مشاعر الجماهير وأحاديث المقربين منه أخبروه بأنه يمكنه أن يقوم بالتوازن بين صحته وعمله في النادي:"أعطوني مثالاً بصالح سليم الله يرحمه".

وأتم الخطيب تصريحاته بالتنويه إلى أنه فكر في الابتعاد عن رئاسة النادي الأهلي أكثر من 3 مرات قبل أن يعلن رسميًا الأمر.

اقرأ أيضًا:
محمد صلاح ينافس 25 لاعبًا للتواجد في فريق العام 2025

الأهلي يعلن انتظام لاعبه في التدريبات بعد شفائه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب انتخابات الأهلي الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

آثار الحكيم توجه رسالة مؤثرة إلى محمد سلام والرئيس السيسي عبر "مصراوي" بعد احتفالية "وطن السلام"
هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة