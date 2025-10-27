أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن إدارة النادي طبقت الحد الأدنى للأجور على النحو الأمثل، التزامًا بتوجيهات الدولة، موضحًا أن جميع العاملين يحصلون على حقوقهم كاملة دون أي تمييز.

وأشار المصدر إلى أن العاملين والموظفين يمثلون الركيزة الأساسية لمنظومة العمل داخل النادي، ودورهم محوري في تحقيق النجاحات الإدارية والتنظيمية في الفروع الأربعة للأهلي.

وأضاف أن تطبيق الحد الأدنى للأجور تم بالفعل داخل النادي ولا توجد أي مشكلات في هذا الملف، لافتًا إلى أن بعض الحالات الفردية تسعى للحصول على مكتسبات مالية إضافية بالمخالفة لنظم العمل المعتمدة بإدارة شؤون العاملين، وقد تم التعامل معها وفقًا للسياسات المطبقة على الجميع، مؤكدًا أن مبدأ العدالة والمساواة يسود بين جميع أفراد منظومة الأهلي.

وكان بعض عمال وموظفين النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم، لعدم حصولهم على الحد الادنى من الأجور، مطالبين بالحصول عليها.