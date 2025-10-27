"متقبل ويتعايش".. وكيل الجزيري يكشف حقيقة شكوى الزمالك وطموحه التاريخي

كتب- محمد خيري:

كشف حازم فتوح، وكيل التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، حقيقة تقدمه بشكوى ضد الأبيض لعدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.

قال "فتوح" في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت1": "سيف ليس لاعبًا جديدًا، فهو هنا منذ 5 سنوات، وعلاقته بالجماهير جيدة، حتى لو انخفض مستواه لفترة معينة".

وأكمل: "هذا أمر يحدث مع أي لاعب، وسيف الجزيري يمتلك دائمًا الخبرات الكافية، من أجل العودة لمستواه المعروف، وظهر بصورة جيدة في المباراتين الماضيتين، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل".

وأوضح: "عقد سيف الجزيري ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولا أعلم شيئًا عن الأزمات المالية، لكن وضعه مثله مثل بقية زملائه، وهذا ينطبق على جميع اللاعبين، لديه مستحقات متأخرة".

وأضاف: "الجزيري يعتبر نفسه ابن من أبناء النادي، وهو متقبل ومتفهم لأوضاع النادي، ويعرف كيفية التعايش مع هذا الأمر، ولم يفكر أبدًا في تقديم شكوى أو إرسال إنذار لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، لأنه يقدر ظروف النادي، ويعرف فضل الجماهير عليه".

واختتم تصريحاته: "سيف يمتلك أكثر من عرض خارجي، لكن لم يحدث تواصل، سواء من الإمارات أو قطر، لك