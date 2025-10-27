مباريات الأمس
"بمستند رسمي".. عضو اتحاد الكرة السابق يفجر مفاجأة حول مشاركة دونجا بالسوبر

كتب : محمد خيري

10:34 ص 27/10/2025
فجر إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، مفاجأة حول موقف نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، من المشاركة مع فريقه في بطولة السوبر المصري المقبلة.

ونشر إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خطاب إيقاف ثلاثي الزمالك عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي و "دونجا"، من جانب اتحاد الكرة.

وكانت الأزمة قد بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، بعدما اندلعت أحداث شغب خلال نهاية اللقاء، بين الثلاثي: نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع بعض منظمي اللقاء من الأمن.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

1- توقيع غرامة مالية على ناديكم قيمتها "20000 جنيه" عشرون ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد، وذلك للسباب الجماعي من الجماهير (طبقاً للبند رقم "9" من قائمة العقوبات).

2- إيقاف الكابتن/ عبد الواحد السيد مدير الكرة بناديكم "أربعة مباريات" وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنيه" عشرون ألف جنيه، وذلك للسلوك غير الرياضي تجاه أحد مسئولي تنظيم المباراة (طبقاً للبند "4" من قائمة العقوبات).

3- إيقاف اللاعب/ مصطفى شلبي لاعب ناديكم "أربعة مباريات" وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنيه" عشرون ألف جنيه، وذلك للسلوك غير الرياضي تجاه أحد مسئولي تنظيم المباراة (طبقاً للبند "4" من قائمة العقوبات).

4- إيقاف اللاعب/ نبيل عماد علي السيد "دونجا" لاعب ناديكم "أربعة مباريات" وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنيه" عشرون ألف جنيه، وذلك للسلوك غير الرياضي تجاه أحد مسئولي تنظيم المباراة (طبقاً للبند "4" من قائمة العقوبات).

على أن يتم إيقاف المذكورين عن مباريات كأس السوبر، إلا بعد انتهاء الإيقافات في الاتفاقات والإنذارات بمسابقة كأس السوبر منطبقة طبقاً للائحة المسابقات "المادة 35 بند 1".

