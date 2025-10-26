‎أجرت الإعلامية لميس الحديدي، حوارًا استثنائيًّا وشاملًا مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمرشح لولاية جديدة ثالثة.

‎وكشف الخطيب، خلال حواره مع برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" عبر قناة "النهار"، عن تفاصيل كثيرة بشأن قرار اعتزاله ثم العدول عنه، وكواليس اختيار أعضاء قائمته الانتخابية؛ وعلى رأسها رجل الأعمال ياسين منصور، المرشح على مقعد النائب، واختيار الكابتن سيد عبد الحفيظ، وطبيعة مهمته خلال الفترة المقبلة، وأسباب الاستعانة به عقب مغادرته النادي الأهلي حينما كان مديرًا لكرة القدم بالفريق الأول، وما مهام خالد مرتجي المرشح على مقعد أمين الصندوق .

‎وتطرق الخطيب إلى وضعه الصحي؛ حيث كشف، لأول مرة، عن رسالة الطبيب الفرنسي له ورد فعل أُسرته على تلك الرسالة .

‎وتحدَّثَ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المرشح لولاية جديدة ثالثة، عن فريق كرة القدم وتقييمه الأداء الحالي، كاشفًا عن طموحاته وأحلامه للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان سيكتفي بدوره كرمز أم سيواصل العمل خلال الولاية الجديدة المرتقبة.

