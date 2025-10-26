كشف مصدر الخطوط العريضة التي اتفق عليها وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة خلال اجتماعهما لاكتشاف المواهب.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن الطرفين قد اتفقا على إنشاء ستة مراكز رياضية في عدد من محافظات مصر، على غرار مشروع "الهدف".

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق شمل أيضًا اختيار 27 مركز شباب في كل محافظة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

وكان أشرف صبحي قد عقد اجتماعًا مساء أمس السبت مع هاني أبو ريدة بحضور أعضاء مجلس اتحاد الكرة واللجنة الفنية؛ لمناقشة خطط وبرامج الاتحاد المستقبلية.

وتركّزت الجلسة على مناقشة البرامج الخاصة بتطوير المواهب والكوادر المصرية على مستوى اللاعبين والمدربين والحكام.

