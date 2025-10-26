"مفيش مقارنة أنا أفضل في كل شيء".. رد ناري من عبد الجليل عن مقارنته بزيزو

يلتقي فريق بيراميدز نظيره التأمين الإثيوبي عند السادسة من مساء اليوم الأحد في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة التأمين الإثيوبي و بيراميدز

مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز من المقرر أن تنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل.

