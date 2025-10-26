القناة الناقلة لمباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
كتب : مصراوي
يلتقي فريق بيراميدز نظيره التأمين الإثيوبي عند السادسة من مساء اليوم الأحد في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.
القناة الناقلة لمباراة التأمين الإثيوبي و بيراميدز
مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز من المقرر أن تنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل.
