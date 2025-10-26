كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطورات أزمة أرض أكتوبر، الخاصة بنادي الزمالك، بعد سحبها من قبل وزارة الإسكان، موجها رسالة لجماهير الزمالك.

وقال "صبحي" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "كل الاحتمالات واردة في ملف أرض نادي الزمالك، وبإذن الله سيتم حل الأمر نهائياً في أقرب فرصة".

وأضاف: "إن شاء الله خير ونحاول حل الأمور بقدر المستطاع، وكل الحلول موجودة بالفعل وسيتم إنهاء الأزمة خلال أقرب فرصة، وبطمن الجميع الزمالك لن ينهار، وكل الاحتمالات موجودة وهذه رسالة طمأنينة لجماهير النادي".

وأكمل: "كل الحلول المساعدة متاحة وهناك مساندة بما لا يخرج عن الأسس والقوانين والاحتمالات مطروحة إما إعادة الأرض أو تخصيص قطعة أرض جديدة في نفس المنطقة".

وتابع: "سبق أن ساندنا نادي الاتحاد السكندري بجانب الإسماعيلي والمصري كما أن الأهلي يعيش أيضاً استقراراً والزمالك سيعيش حالة من الاستقرار أيضاً".

وأختتم تصريحاته: "ليس كل الكلام أثناء الحلول يتم الكشف عنه، وكل ما أستطيع قوله حالياً أن الاحتمالات كلها مطروحة".