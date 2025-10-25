"بعد هجوم الجماهير عليه".. من هو محمد السيد لاعب نادي الزمالك؟

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز ضمن المارد الأحمر، الصعود إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز بهدفين دون مقابل، على حساب إيجل نوار بمجموع المباراتين.

وكان الأهلي، نجح في تحقيق الفوز على حساب إيجل نوار، في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم السبت الماضي ببوروندي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بتروجيت، يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ12 بالدوري المصري.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 21 نقطة جمعهم من 10 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

