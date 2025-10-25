مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 1
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

هدف أشرف بن شرقي في الاتحاد يحقق جائزة الأفضل بالدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

05:36 م 25/10/2025

أشرف بن شرقي

حصد النجم المغربي أشرف بن شريق لاعب النادي الأهلي، جائزة أفضل هدف في الجولة الـ11 بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، فوز هدف بن شرقي الذي أحرزه في مرمى الاتحاد السكندري، بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ11 بالدوري المصري بتصويت الجماهير.

وكان بن شرقي، أحرز هدف المارد الأحمر الأول في مرمى فريق الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الماضية وانتهى لصالح المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف واحد.

وتفوق هدف بن شرقي في مرمى الاتحاد، على أهداف كلا من أنور صقر لاعب الإسماعيلي في مرمى حرس الحدود، هدف أحمد شوشة لاعب المحلة فى مرمى كهرباء الإسماعيلية، بالإضافة إلى هدف علي زعزع لاعب مودرن سبورت فى مرمى وادي دجلة.

وفي سياق متصل يستعد أشرف بن شرقي، رفقة النادي الأهلي لملاقاة فريق إيجل نوار البوروندي اليوم السبت، في إطار منافسات إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

عضو جديد ينتظر الانضمام للجهاز الفني لفيريرا بالزمالك

نجم بتروجت: إذا انتقلت للأهلي سأقدم أفضل ما لديّ.. وتشبيهي بعلي معلول يسعدني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف بن شرقي الأهلي جائزة أفضل هدف دوري نايل الاتحاد

