تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي و أيجل نوار

مباراة الأهلي وأيجل نوار اليوم السبت سيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت 1 وكذلك عبر حساب القناة عبر منصة يوتيوب.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد مباراة الأهلي وأيجل نوار

الأهلي سيستضيف نظيره أيجل نوار عند الثامنة من مساء اليوم السبت في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز بهدف نظيف على نظيره أيجل نوار في مباراة الذهاب.

