دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:00

إنتر ميلان

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي و أيجل نوار

كتب : مصراوي

07:00 ص 25/10/2025
مباراة الأهلي وأيجل نوار اليوم السبت سيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت 1 وكذلك عبر حساب القناة عبر منصة يوتيوب.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد مباراة الأهلي وأيجل نوار

الأهلي سيستضيف نظيره أيجل نوار عند الثامنة من مساء اليوم السبت في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز بهدف نظيف على نظيره أيجل نوار في مباراة الذهاب.

اقرأ أيضًا:
"طلعه بره يا عم خلي عندك دم".. جماهير الزمالك تهاجم لاعب فريقها مع أنباء رحيله للأهلي

أول تعليق من مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي بعد شائعة وفاته

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تردد قناة أون تايم سبورت 1 قناة أون تايم سبورت 1 موعد مباراة الأهلي وأيجل نوار الأهلي ضد أيجل نوار مباراة الأهلي اليوم مباريات دوري أبطال أفريقيا

