"لا يعرفون ما نتعرض له".. فيريرا يرد على هجوم جماهير الزمالك ضد محمد السيد

كتب : مصطفى الجريتلي

09:24 م 24/10/2025

يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك

استنكر المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك يانيك فيريرا هجوم جماهير ناديه خلال مباراة ديكيداها الصومالي على لاعب فريقهم محمد السيد.

محمد السيد شارك بمباراة الزمالك وديكيداها وأهدر ركلة جزاء وتعرض للهجوم من جماهير ناديه بسبب عدم تجديد تعاقده مع النادي وأنباء اقترابه من النادي الأهلي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال فيريرا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة:"الجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له بشكل يومي في النادي ولست سعيدًا بالهتاف ضد لاعب عمره ١٩ عامًا يقدم كل ما لديه يوميًا في التدريبات، والأمور لم تكن سهلة على محمد السيد وشجاعة منه أن يستمر في الملعب حتى النهاية".

وأتم فيريرا تصريحاته بقوله:"الجزء المهم هو الدعم لمحمد السيد من كل الفريق، ومن على مقاعد البدلاء وأدركت الهتافات من الجماهير ورسالتي لهم بأنهم هم الداعم للفريق أولًا وأخيرًا".

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها في الكونفدرالية

الزمالك فاز بهدف نظيف على نظيره ديكيداها خلال المباراة التي جمعتهما في إياب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية سجله سيف الجزيري.

