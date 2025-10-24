مباريات الأمس
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

1 0
18:00

ديكيداها

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

1 1
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

ميلان

1 0
21:45

بيزا كالتشيو

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها

كتب - يوسف محمد:

09:03 م 24/10/2025
  • عرض 11 صورة
علق البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فوز فريقه اليوم الجمعة، على حساب فريق ديكيداها الصومالي، بهدف دون مقابل في دوري أبطال أفريقيا.

ونجح نادي الزمالك، في تحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره، ديكيداها الصومالي، بنتيجة هدف دون مقابل، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال فيريرا في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "استطعنا تحقيق الفوز لكني لست سعيدا بالأداء خاصة في الشوط الأول، كنت أتمنى تغيير الأداء في شوط المباراة الثاني".

وأضاف: "نتيجة مباراة الذهاب قد تكون لها عامل في تراجع أداء الفريق اليوم، فكرنا في منح كل اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار، فرصة في مباراة اليوم أمام ديكيداها".

وتابع: "محمود جهاد، دونجا وشحاتة، لم يتواجدوا في المباراة بسبب عدم مشاركتهم في التدريبات وقت كافي، بجانب إصابة أحمد ربيع أما عبدالله السعيد، فأمنحه فرصة المشاركة بالتدريج بعد العودة من الإصابة".

واختتم فيريرا تصريحاته: "نصنع الكثير من الفرص في المباريات وليس اليوم فقط، ونصل للمرمى باستمرار، ويتبقى الفاعلية الأكبر على مرمى المنافس وهو ما يحتاج عمل أكبر".

