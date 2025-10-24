موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الصعود لدور المجموعات بالكونفدرالية

"بينهم المدرب وجون إدوارد".. جماهير الزمالك تهاجم مسؤولي النادي بقوة في

يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، بخوض مواجهة جديدة وهامة أمام نظيره البنك الأهلي في الجولة الـ12 من عمر المسابقة المحلية.

ونجح الفارس الأبيض اليوم الجمعة، في حسم تأهله إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزها على ديكيداها الصومالي ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 7-0.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي الأبيض بنظيره البنك الأهلي يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل لمباريات دوري نايل.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الزمالك يحتل قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن إنبي الخامس ونقطة عن المصري صاحب المركز الثالث، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.