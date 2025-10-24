مباريات الأمس
إعلان

"رحل عن الأهلي وأحترمه بشدة".. يورتشيتش يكشف أكثر مدرب أزعجه بالدوري المصري

كتب : محمد عبد الهادي

12:39 ص 24/10/2025
كشف المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن أكثر المدربين الذين سببوا له إزعاجًا في الدوري المصري.

وقال يورتشيتش خلال تواجده ضيف على قناة "MBC مصر2": جئت للدوري المصري من باب ضيق، وأنا الأن مرشح لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا".

وواصل: "السر وراء انفعالاتي في الملعب هو لتحميس اللاعبين، وهم يتقبلون ذلك، وأنا مستمر مع بيراميدز لنهاية الموسم ومن ثم سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف يورتشيتش: "في الدوري المصري كان مارسيل كولر مدرب الأهلي أكثر المدربين الذين سببوا إجهادًا لي".

واختتم: "أحترمه بشدة فهو كان عظيمًا مع الأهلي وله باع طويل".

جدير بالذكر أن كولر رحل عن الأهلي في شهر أبريل الماضي، وقاد الحمر في 160 مباراة، فاز في 106، وتعادل خلال 27، وحسمت ضربات الترجيح 4 منها، بينما خسر الفريق 17 لقاء فقط.

