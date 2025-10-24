يورتشيتش يكشف عن ثنائي يتمنى ضمه من الأهلي والزمالك

تحدث المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، عن فترته مع بيراميدز وحقيقة تلقيه عروضًا محلية في الفترة الأخيرة، وعن الثنائي الذي يتمنى ضمه من الأهلي والزمالك.

وقال يورتشيتش خلال تواجده ضيف "يا مساء الأنوار" على قناة "MBC مصر2": "سعيد جدًا بتحقيق إنجازات كثيرة مع بيراميدز هذا الموسم، وإدارة بيراميدز تطمح في تحقيق البطولات وهي نفس أهدافي الشخصية".

وعن حقيقة تلقيه عرضًا لتدريب الأهلي أجاب: " أتلقى الكثير من العروض ولكني لم أتحدث مع أي نادٍ مصري خلال عملي في بيراميدز".

وأضاف: " المنافسة مع الأهلي والزمالك صعبة للغاية بسبب الدعم الجماهيري، ومارسيل كولر كان أكثر مدرب يزعجني لأن له باع طويل وأحترمه بشده".

وواصل يورتشيتش : "إذا كان لدي إمكانية ضم لاعب من الأهلي والزمالك سأضم إمام عاشور من الأهلي، وحسام عبد المجيد من الزمالك أو دونجا".

