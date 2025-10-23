مباريات الأمس
هل ينتقل نجم الزمالك إلى الدوري الليبي؟.. مصدر مسؤول يرد

كتب : مصراوي

08:53 م 23/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لفتة إنسانية من ناصر منسي خلال مباراة الزمالك والمصري (6)
  • عرض 6 صورة
    لفتة إنسانية من ناصر منسي خلال مباراة الزمالك والمصري (5)
  • عرض 6 صورة
    لفتة إنسانية من ناصر منسي خلال مباراة الزمالك والمصري (2)
  • عرض 6 صورة
    لفتة إنسانية من ناصر منسي خلال مباراة الزمالك والمصري (3)
  • عرض 6 صورة
    لفتة إنسانية من ناصر منسي خلال مباراة الزمالك والمصري (1)

كشف مصدر حقيقة اقتراب نجم نادي الزمالك ناصر منسي من الرحيل لصفوف الاتحاد الليبي.

وأوضح المصدر المسؤول بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، أن اللاعب لم يصله أي عرض رسمي من نادي الاتحاد.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن الجهاز الفني لنادي الزمالك المدير الرياضي جون إدوارد متمسكون باستمرار المهاجم صاحب الـ 27 عامًا.

إحصائيات ناصر منسي مع الزمالك

الزمالك كان قد تعاقد مع ناصر منسي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 22/23 قادمًا من صفوف البنك الأهلي.

وشارك اللاعب مع الزمالك خلال الموسم الجاري بـ 7 مباريات لم يسجل أو يصنع خلال 237 دقيقة لعب.

يذكر أن نجم الزمالك السابق إسماعيل يوسف "تيجانا" يعمل كمدير رياضي لنادي الاتحاد.

ناصر منسي الزمالك الاتحاد الليبي

