من هو الطفل الذي تواجد في مران الأهلي ودعمه اللاعبون؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:14 م 23/10/2025
شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس، تواجد أحد الأطفال الغير مألوفين عن أبناء اللاعبين، وهو ما أثار تساؤلات جماهير القلعة الحمراء عن هويته.

كما نشر عدد من لاعبي النادي الأهلي الكثير من الصور برفقته، مرفقين إياها بتعليقات دعم ورسائل تشجيعية.

من هو الطفل محمد مجدي الذي تواجد في مران الأهلي؟

كشفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عن هوية الطفل الذي تواجد في مران الأهلي الجماعي اليوم الخميس.

حيث نشر حساب الأهلي صورة جماعية للطفل رفقة لاعبو الأهلي، مرفقة إياها بتعليق " محمد أحمد مجدي يستعد للسفر لإجراء عملية “زرع نخاع”.. ننتظر عودتك سريعًا وأقوى".

كما نشر أحمد نبيل كوكا رسالة دعم للطفل عبر حسابه على انستجرام بمشاركة صوره لهما وكتب :" ربنا يشفيك ويطمن أهلك عليك".

كما نشر محمد مجدي قفشة صورة لهما على انستجرام وكتب عليها: "ربنا يشفيك يا أبو ضحكة حلوه".

إقرأ أيضًا..

محمد صلاح مهدد بالغياب 12 مباراة عن ليفربول.. ما القصة؟

الخطيب: من لا يعرف مبادئ وتاريخ الأهلي لا مكان له في النادي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي لاعبو الأهلي مع الطفل محمد أحمد مجدي مران الأهلي أخبار الأهلي

