فقرة بدنية وتأهيل ناصر منسي.. أبرز ما شهده مران الزمالك الجماعي اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات جماعية مكثفة اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز ما جاء في مران الزمالك اليوم الأربعاء كالتالي:

- قام البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون بتخصيص فقرات فنية خلال المران، و توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الخططية، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

- كما شهد المران بدء ناصر منسي مهاجم الفريق المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

- وانتظم محمد شحاتة لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

- وأخيرًا خاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام ديكيداها

جدير بالذكر أن فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

