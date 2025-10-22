أول تعليق من حارس فاركو بعد خطئه في مباراة بيراميدز بالدوري

علق محمد سعيد شيكا حارس مرمى فريق فاركو السكندري، على الخطأ الذي ارتكبه في مباراة فريقه أمس أمام بيراميدز في الدوري، الذي تسبب في تسجيل بيراميدز هدف ثانٍ.

وحرص شيكا على الاعتذار لزملائه بالفريق والجهاز الفني، بعد الخطأ الذي ارتكبه في المباراة، حيث أكد للجهاز الفني أنه يتحمل الخطأ بمفرده قائلا: "اللعبة هفوة وخطأ أتحمله بمفرده، لكنني أركز في الفترة المقبلة، هدفي مساعدة فريقه في المباريات المقبلة".

وأضاف:" الكلمات مش هتعبر عن شعوري، انا من وقت المباراة ومش عارف إزاي اللعبة حصلت، كل اللى أقدر أوعدكم بيه، أن الموقف لن يتكرر وأعتذر عن خسارة المباراة".

وكان فريق فاركو تلقى الهزيمة أمس الثلاثاء، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويذكر أن فريق فاركو، يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 6 نقاط جمعهم من 10 مباريات، خاضهم بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

"صدارة مؤقتة".. ماذا ينتظر ياس توروب خلال مباراة الأهلي والاتحاد؟

بعد رحيل أسامة نبيه.. قرار عاجل من اتحاد الكرة بخصوص المنتخب الأولمبي