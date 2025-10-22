ملخص شوط الأهلي والاتحاد السكندري الأول في الدوري المصري

أول تعليق من حارس فاركو بعد خطئه في مباراة بيراميدز بالدوري

انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري و المقام بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت الخطورة من جانب لاعبي الأهلي في الدقيقة 11 عندما انطلق أشرف بنشرقي وراوغ الدفاع بمهارة قبل أن يمرر إلى محمود تريزيجيه، الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها القائم الأيسر لحارس الاتحاد صبحي سليمان.

ورد الاتحاد سريعاً في الدقيقة 14 بتسديدة قوية من توني من خارج المنطقة مرت أعلى مرمى محمد الشناوي.

لينجح الأحمر في فك التكتل الدفاعي بعد دقيقة واحدة، حين أرسل الدفاع كرة طولية خلف خطوط الاتحاد استلمها أحمد زيزو، ولعبها عرضية إلى بنشرقي الذي سددها أرضية مرت من تحت يد صبحي لتسكن الشباك معلنة تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 21 أنقذ الشناوي مرماه من هدف محقق بعد ركنية نفذها الاتحاد ورأسية قوية من مصطفى إبراهيم، تعامل معها الحارس ببراعة قبل أن يبعدها ياسر إبراهيم.

استمر الاتحاد في محاولاته لتعديل النتيجة، وأهدر فافيور أكيم فرصتين محققتين، الأولى في الدقيقة 37 عندما سدد كرة من منتصف الملعب مستغلاً خروج الشناوي لكنها مرت بجوار القائم، والثانية في الدقيقة 39 بعدما انفرد وسدد كرة قوية علت العارضة.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

وكان الأحمر بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: نيتس جراديشار