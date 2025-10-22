الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري بثنائية في مرمى الاتحاد

أول تعليق من حارس فاركو بعد خطئه في مباراة بيراميدز بالدوري

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

عودة شحاتة وتأهيل ناصر منسي.. أبرز ما شهده مران الزمالك الجماعي اليوم

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري.

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط بهذا الفوز، إلى النقطة رقم 21 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 8 في المركز ال 17 بجدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي و الاتحاد

مباراة الأهلي والاتحاد من المقرر أن تنطلق عند الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: نيتس جراديشار، محمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي

تشكيل الاتحاد لمباراة الأهلي

وعلى الجانب الآخر يدخل الاتحاد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أبو بكر اليادي، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عمرو صالح

خط الوسط: عبد الغني محمد، محمد توني، كريم الديب

خط الهجوم: محمد كناريا، فافيور أكيم، فادي فريد

أبرز أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: عرضية من أحمد زيزو، يخرجها دفاع فريق الاتحاد السكندري.

الدقيقة 9: تسديدة قوية من تريزيجيه من داخل منطقة الجزاء، تصطدم بالقائم الأيسر.

الدقيقة 14: أشرف بن شريق يحرز الهدف الأول للأهلي، في شباك الاتحاد السكندري.

الدقيقة 20: عرضية من لاعب الاتحاد السكندري، يبعدها دفاع الأهلي.

الدقيقة 21: رأسية خطيرة من لاعب الاتحاد السكندري، يتصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

الدقيقة 25: عرضية من أشرف بن شريق يبعدها دفاع الاتحاد السكندري، إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 30: توقف المباراة لتناول اللاعبين المشروبات الغازية.

الدقيقة 34: بطاقة صفراء لكريم الديب لاعب الاتحاد السكندري، بعد تدخل قوي ضد أحمد كوكا لاعب الأهلي.

الدقيقة 37: فرصة خطيرة للاتحاد السكندري، بعد انطلاقة من لاعب الفريق ولكنه يسددها ضعيفة خارج المرمى.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: فرصة خطيرة للاتحاد السكندري، بعد تسديدة من لاعب الفريق ولكن محمد الشناوي يتصدى لها.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: عرضية من كوكا لاعب الأهلي، من داخل منطقة الجزاء ولكنها تصل سهلة في يد حارس الاتحاد.

الدقيقة 51: عرضية من زيزو، يتصدى لها دفاع فريق الاتحاد السكندري.

الدقيقة 59: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للنادي الأهلي.

الدقيقة 62: زيزو يحرز الهدف الثاني للأهلي في مرمى الاتحاد من ركلة جزاء.

الدقيقة 68: فادي فريد يحرز الهدف الأول للاتحاد في مرمى الأهلي.

الدقيقة 72: تسديدة قوية من أحمد زيزو، من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها حارس الاتحاد السكندري.

الدقيقة 74: فرصة التعادل تضيع على الاتحاد السكندري، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها كريم الديب بتسديدة ولكنها تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 77: بطاقة حمراء لأحمد نبيل كوكا، الظهير الأيسر للنادي الأهلي.

الدقيقة 85: بطاقة حمراء لكريم الديب لاعب الاتحاد السكندري.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة.