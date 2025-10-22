أون سبورت تعلن الاستديو التحليلي والمعلقين على مباراة الأهلي والاتحاد

استبعاد الأهلي.. كاف يرشح بيراميدز للفريق الأفضل في أفريقيا

أعلنت شبكة قنوات "أون سبورت" عن خريطتها لنقل مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري التي ستجمعهما عند الخامسة عصر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

مباراة الأهلي والاتحاد من المقرر أن تُنقل على قناة "أون سبورت 1".

وأشارت شبكة قنوات "أون سبورت"، عبر بيان رسمي صادر اليوم، إلى أن الاستديو التحليلي سيكون على رأسه الإعلامي سيف زاهر فيما سيكون في ضيافته كل من محمد عمر وأحمد حسن على أن يتواجد إبراهيم عمر من ملعب المباراة.

وأوضحت شبكة قنوات "أون سبورت" أن مباراة الأهلي والاتحاد ستكون بتعليق بلال علام.

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بفارق الأهدا فعن الزمالك صاحب المركز الثالث والمصري صاحب المركز الثاني ونقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري على الجانب الآخر المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الثامن عشر.

