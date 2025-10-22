مباريات الأمس
استبعاد الأهلي.. كاف يرشح بيراميدز للفريق الأفضل في أفريقيا

كتب : محمد خيري

12:17 م 22/10/2025
    مروان حمدي لاعب نادي بيراميدز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن ترشيح نادي بيراميدز للفوز بلقب نادي العام في القارة السمراء بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها طوال عام 2025.

ونجح بيراميدز خلال عام 2025 في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، ثم لقب كأس القارات الثلاث، وأخيرا كأس السوبر الأفريقي، كما يتصدر تصنيف الأندية في القارة السمراء.

وإلى جانب بيراميدز تم ترشيح أندية شباب بلوزداد وشباب قسنطينة من الجزائر وأسيك ميموزا من كوت ديفوار، ونهضة بركان من المغرب، وصن داونز وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا، والمريخ والهلال من السودان، وسيمبا من تنزانيا.

ولم تشهد الترشيحات تواجد النادي الأهلي، بعدما تم استبعاده من جانب الاتحاد الأفريقي.

استبعاد الأهلي.. كاف يرشح بيراميدز للفريق الأفضل في أفريقيا

